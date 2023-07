नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के वर्चुअल शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं. इस दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सहित अन्य सदस्य देशों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में मौजूद हैं. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को संबोधित किया.

भारत ने SCO के भीतर सहयोग के पांच स्तंभ स्थापित किएः पीएम मोदी

इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि एससीओ यूरेशिया की शांति, समृद्धि, विकास के लिए प्रमुख मंच के रूप में उभरा है. शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “भारत ने एससीओ के भीतर सहयोग के पांच स्तंभ स्थापित किए हैं. जिनमें स्टार्टअप और इनोवेशन, पारंपरिक चिकित्सा, युवा सशक्तिकरण, डिजिटल समावेशन और साझा बौद्ध विरासत शामिल है.

SCO दो दशकों में एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभराः पीएम मोदी

इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि पिछले दो दशकों में, एससीओ पूरे यूरेशिया क्षेत्र में शांति, समृद्धि और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है. इस क्षेत्र के साथ भारत के हजारों साल पुराने सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के संबंध हमारी साझा विरासत का जीवंत प्रमाण हैं.” प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “एससीओ द्वारा देशों के युवाओं की प्रतिभा का दोहन करने के लिए, यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव, ऑथर्स कॉन्क्लेव, स्टार्टअप फोरम और यूथ काउंसिल जैसे कई नए मंच आयोजित किए गए हैं. ये प्लेटफार्मों का लक्ष्य एससीओ के युवाओं की क्षमता को प्रदर्शित करना और उन्हें सार्थक अवसर प्रदान करना है.”

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi at the Shanghai Cooperation Organization (SCO), says “Terrorism is a threat to regional and global peace. We will have to fight against terrorism…Some countries use cross-border terrorism as an instrument of their policies and give shelter… pic.twitter.com/qOjYt3Juo5

— ANI (@ANI) July 4, 2023