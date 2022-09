SCO Summit: कश्मीर का मुद्दा उठाने वाले तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से पीएम मोदी की मुलाकात, जानें क्या हुई बात?

समरकंद. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ शिखर सम्मेलन के मौके पर तुर्की के राष्ट्रपति तैयप एर्दोगन के साथ द्विपक्षीय बैठक की. इस दौरान दोनों नेताओं ने विविध क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने के तरीकों पर बात की है. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन के मौके पर तुर्की के राष्ट्रपति तैयप एर्दोगन के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान व्यापार और आपसी रिश्तों को मजबूत करने पर बात की है.

तुर्की के राष्ट्रपति के साथ भारत के प्रधानमंत्री की वार्ता को काफी अहम बताया जा रहा है. इस वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव ने 22वें एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए पीएम मोदी पीएम मोदी का स्वागत किया. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अगले वर्ष भारत को एससीओ समिट की मेजबानी के लिए बधाई दी. रूसी राष्ट्रपति के अलावा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी एससीओ के प्रमुखों के विस्तारित सर्कल की बैठक के दौरान 2023 में एससीओ की अध्यक्षता के लिए भारत को बधाई दी.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi holds bilateral meeting with Turkish President Tayyip Erdogan on the sidelines of the SCO summit in Samarkand, Uzbekistan

