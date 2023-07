नई दिल्ली. भारत इस साल शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के वर्चुअल शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंगलवार को SCO के वर्चुअल शिखर सम्मेलन की मेजबानी की ज‍िसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping), रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन (Vladimir Putin) और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) समेत मध्य एशियाई देशों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे.

पीएम मोदी ने पड़ोसी मुल्कों और दुनिया भर से जुड़े खास मुद्दों को लेकर जोरदार आवाज उठाई. साथ ही इस मामले में भारत का रुख साफ किया. पीएम मोदी ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और चीन के जिनपिंग को आतंकवाद के मामले में खूब खरी-खरी सुनाई. वहीं, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Russian President Vladimir Putin) ने शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद द‍िया है.

SCO समिट में PM मोदी की आतंकवाद पर करारी चोट, जिनपिंग-शहबाज के सामने बोले- दोहरे रवैये की कतई गुंजाइश नहीं

एससीओ शिखर सम्मेलन (SCO Summit) में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Russian President Vladimir Putin) ने कहा क‍ि मैं इस शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं. इस शिखर सम्मेलन के लिए कई दस्तावेजों और निर्णयों के कार्यान्वयन को तैयार क‍िया गया. रूस नई द‍िल्‍ली की उन सभी घोषणाओं (New Delhi Declaration) का समर्थन करता है जो अंतरराष्ट्रीय मुद्दों (International Issues) पर एक समेकित दृष्टिकोण देती हैं. हम एससीओ सदस्य देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना जारी रखेंगे.

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा क‍ि एससीओ का एक और फोकस अफगानिस्तान (Afghanistan) में वर्तमान स्थिति है. अफसोस की बात है कि अफगानिस्तान के हालात और स्‍थि‍त‍ि में कोई बदलाव देखने को नहीं म‍िल रहा है और स्थिति बेहतर नहीं हो रही है. एससीओ की प्राथमिकता आतंकवाद, कट्टरवाद, उग्रवाद और नशीली दवाओं की तस्करी का सख्‍ती से मुकाबला करना होना चाहिए.

At SCO Summit, Russian President Vladimir Putin says “I would like to thank PM Modi for organising this Summit. Implementation of a lot of documents and the decisions that were prepared for this Summit. Russia supports the New Delhi declaration which gives a consolidated approach… pic.twitter.com/fd7t1VocTv

