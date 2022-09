अरुणाचल में भारी बारिश में बहकर ऐसे खाई में गिरी स्कॉर्पियो कार, लोग चीखते रहे, देखें VIDEO

ईटानगर. अरुणाचल प्रदेश में लोअर सुबनसिरी जिले के चिपुता गांव में भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ में एक स्कॉर्पियो कार बह गई. यह हादसा दोइमुख और पोटिन रोड के बीच शुक्रवार को हुआ, जिसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें दिख रहा है कि स्कॉर्पियो कार सड़क पर पानी की तेज़ धार में फंस गई है. कार का दरवाज़ा खुला हुआ है और उसके पास ही 3 लोग खड़े हुए हैं. ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग इसी कार में सवार थे. हालांकि इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है.

#WATCH | Arunachal Pradesh: A Scorpio car washed away due to flash floods at Chiputa village in Lower Subansiri district (23.09) pic.twitter.com/9FMGMyUOuR

— ANI (@ANI) September 24, 2022