संसद के पास K-Silver Line प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे UDF सांसदों ने लगाया हाथापाई का आरोप, दिल्ली पुलिस ने किया खारिज

नई दिल्ली: के-सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के खिलाफ रविवार को विजय चौक पर प्रदर्शन कर रहे केरल के यूडीएफ सांसदों (UDF MPs of Kerala) और दिल्ली पुलिस के जवानों के बीच हाथापाई हो गई. यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट सांसदों ने दिल्ली पुलिस पर उनके साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है. वहीं, दिल्ली पुलिस ने सांसदों के साथ किसी भी तरह के दुर्व्यवहार से इनकार किया है और अपने बयान में कहा है, ”बैरिकेड्स पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने केवल सांसदों को रोकने की कोशिश की. क्योंकि वे (केरल के यूडीएफ सांसद) चिल्ला रहे थे और अपनी पहचान बताए बिना संसद की ओर बढ़ रहे थे.

कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा, केरल सरकार द्वारा प्रस्तावित के-सिल्वर लाइन परियोजना (K-Silver Line Project) जनविरोधी है. इस परियोजना से प्रभावित होने जा रहे ज्यादातर लोगों को अपनी जमीन से बेदखली का डर सता रहा है. केरल आर्थिक रूप से कमजोर राज्य है…यह आर्थिक रूप से व्यवहार्य परियोजना नहीं है. अब सीएम (Pinarayi Vijayan) मंजूरी लेने के लिए प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं. हम पीएम से केरल के लोगों की चिंता पर ध्यान देने और सीएम पिनराई विजयन को इस परियोजना के साथ आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करने की मांग कर रहे हैं. ऐसी भावना है कि सीपीआई (एम) और बीजेपी इस परियोजना में एक साथ ​मिले हैं और पीएम सहमति दे देंगे.

#WATCH | Delhi: A scuffle breaks out between police forces & Kerala’s UDF MPs while they were protesting at Vijay Chowk against Kerala’s K-Silver line project pic.twitter.com/V1Ll3HlqJJ

— ANI (@ANI) March 24, 2022