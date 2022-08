Video: वंदे भारत एक्सप्रेस ने पास किया दूसरा ट्रायल, 180 किमी की रफ्तार से पटरी पर दौड़ी ट्रेन

नई दिल्ली: रेल में सफर करने वालों के एक अच्छी खबर है. देश की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ( Vande Bharat Express) का दूसरा ट्रायल गुरुवार को हुआ और यह पूरी तरह से सफल रहा. वंदे भारत एक्स्प्रेस शताब्दी एक्सप्रेस की जगह लेंगी और इसमें शताब्दी जैसी ही यात्री क्षमता भी होगी. वंदे भारत के दूसरे ट्रायल की जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने ट्वीट करके दी.

रेल मंत्री ने बताया कि वंदे भारत का दूसरा ट्रायल गुरुवार को हुआ. RDSO ने यह ट्रायल 25 अगस्त को कोट नागड़ा सेक्शन (Vande Bharat Express Trial) के बीच में किया. इस रूट पर ट्रेन को 120, 120, 150 और 180 किमी की रफ्तार से दौड़ाया गया. बता दें कि इससे पहले 19 अगस्त को भी वंदे भारत एक्सप्रेस का एक ट्रायल किया गया था. वंदे भारत एक्सप्रेस 200 किमी प्रति घंटे की रफ्तार को छूने में भी सक्षम है.

#WATCH | Trial run on 3rd rake of Vande Bharat undertaken in Kota-Nagda section

(Video source: Indian Railways) pic.twitter.com/26jLDpLBui

— ANI (@ANI) August 26, 2022