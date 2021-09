त्रिपुरा में लगी है धारा-144, TMC को नहीं मिल सकी चुनाव प्रचार की अनुमति

अगरतला. त्रिपुरा उच्च न्यायालय (Tripura High Court) के एक आदेश में बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद एवं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के भतीजे अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) ने अगरतला में होने वाली मेगा रैली सहित राज्‍य में होने वाले अपने सभी निर्धारित कार्यक्रमों को स्‍थगित कर दिया है. इससे पहले टीएमसी ने ट्विटर पर घोषणा की कि बिप्लब देब सरकार ने पूरे राज्‍य में धारा 144 लगा दी है, जो दो से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाती है.

टीएमसी ने ट्वीट करते हुए कहा, हमने कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए अपने सभी आयोजनों के लिए त्रिपुरा सरकार से इजाजत मांगी थी, हालांकि हर बार उन्‍होंने इसकी इजाजत देने से इनकार कर दिया. इस बार उन्‍होंने हमारे आवेदनों का जवाब भी नहीं दिया. इसके बाद जब हमने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो बताया गया कि राज्‍य में धारा 144 लगी है, जिसके कारण राज्‍य में किसी भी तरह के आयोजन करने पर पाबंदी है.

As per due process of law we have sought permission from the @BJP4Tripura Govt for all our events, only for them to be denied repeatedly.

This time they did not even respond to our applications and we had to approach the HC to know that S.144 was being imposed in the state (1/2)

