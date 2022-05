जम्मू-कश्मीर: सुरक्षा बलों ने बड़े टेरर मॉड्यूल का किया भंडाफोड़, सोपोर से लश्कर के 3 आतंकवादी गिरफ्तार

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सोमवार को भारतीय सेना के साथ एक संयुक्त अभियान में लश्कर-ए-तैयबा (Lashkar-e-Taiba) के एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया और सोपोर के हैगम गांव से 3 आतंकवादियों को दबोचने में कामयाबी पाई. लश्कर-ए-तैयबा के ये तीनों आतंकवादी केंद्र शासित प्रदेश में कई जगहों पर गैर-स्थानीय मजदूरों की हत्या और ग्रेनेड हमलों की योजना बना रहे थे. एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, विभिन्न स्थानों से संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ ने जम्मू-कश्मीर में लक्षित हत्याओं के पीछे आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की भूमिका को स्थापित किया है.

यह भी पता चला है कि आतंकवादी संगठन सामान्य क्षेत्र में इस तरह के जघन्य अपराधों की योजना बना रहे हैं और इसके लिए लश्कर के इन तीनों आतंकवादियों को काम सौंपा गया था. इंटेलिजेंस इनपुट पर तुरंत कार्रवाई करते हुए, सुरक्षा बलों ने 2 मई को सोपोर के सामान्य क्षेत्र से श्रीनगर तक तीनों की आवाजाही को रोक दिया. 29 राष्ट्रीय राइफल्स (आरआर) और जम्मू-कश्मीर पुलिस के संयुक्त मोबाइल वाहन चेक पोस्ट (एमवीसीपी) की इन आतंकवादियों को पकड़ने के लिए चिन्हित मार्ग और उपमार्गों पर तैनाती की गई थी.

J&K | Indian Army & Jammu and Kashmir police busted a terror module of the Lashkar-e-Taiba (LeT) & arrested three terrorists from Sopore’s Haigam village. They were planning to orchestrate killings of non-local labourers & grenade attacks in multiple locations: J&K Police (02.05) pic.twitter.com/56Y6XGTP2g

— ANI (@ANI) May 3, 2022