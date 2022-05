पुलवामा: सुरक्षाबलों ने कांस्टेबल रियाज अहमद के हत्यारे को घेरा, मुठभेड़ में 1 आतंकी ढेर

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले के गुंडीपोरा क्षेत्र में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच रविवार शाम को शुरू हुई मुठभेड़ जारी है. कुछ दिन पहले पुलिस कांस्टेबल रियाज अहमद की गोली मारकर हत्या करने वाले जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी आबिद शाह को सुरक्षाबलों ने घेर रखा है. वहीं, उसके साथ मौजूद दूसरे आतंकी को ढेर कर दिया है. कश्मीर जोन आइजी विजय कुमार ने इसकी पुष्टि की है.

यह मुठभेड़ रविवार शाम उस समय शुरू हुई, जब सुरक्षाबलों को गुंडीपोरा में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली. उसके बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम ने इस पूरे क्षेत्र को घेर कर तलाशी अभियान चलाया. सुरक्षाबलों का घेरा मजबूत होता देख आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी. सुरक्षाबलों ने आतंकियों को सरेंडर करने को कहा, लेकिन उन्होंने फायरिंग जारी रखी.

J&K | An encounter breaks out in the Gundipora area of Pulwama. Police and security forces are on the job. Further details shall follow: Police

सुरक्षाबलों ने भी मुंहतोड़ जवाब देना शुरू किया. देर रात तक दोनों तरफ से गोलीबारी जारी थी. कश्मीर के कश्मीर जोन के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि मुठभेड़ अभी जारी है. सुरक्षाबलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है. उन्होंने बताया कि मुठभेड़ में फंसे जैश के 2 आतंकवादियों में 13 मई को पुलवामा में पुलिस कांस्टेबल रियाज अहमद की हत्या करने का आरोपी आतंकवादी भी शामिल है.

J&K | Two local terrorists of the proscribed terror outfit Jaish-e-Mohammed (JEM) trapped in an encounter that broke out in Pulwama district, informed the police on Sunday.

Encounter started in the Gundipora area of the Pulwama district on Sunday evening. pic.twitter.com/YFosX4BuIp

