नई दिल्‍ली. अवैध तरीके से अपने प्‍यार के खातिर पाकिस्‍तान से आई सीमा हैदर क्‍या भारतीय राजनीति में कदम रखने वाली हैं. कयास लगाए जा रहे थे कि सीमा हैदर केंद्रीय मंत्री रामदास उठावले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हो सकती हैं. इस मामले में अब उठावले की तरफ से सफाई दी गई है. संसद भवन के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्‍होंने कहा कि सीमा को उनकी पार्टी का नहीं बल्कि पाकिस्‍तान का टिकट दिया जाएगा.

रामदास उठावले ने कहा, ‘हमारी पार्टी का सीमा हैदर से कोई लेनादेना नहीं है. वो पाकिस्‍तान से भारत आ गई है. उन्‍हें हमारी पार्टी का टिकट दिए जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता. अगर उन्‍हें कोई टिकट देना ही है तो भारत से पाकिस्‍तान का टिकट देंगे लेकिन पार्टी का टिकट देने का सवाल ही पैदा नहीं होता. उनकी पहचान सचिन से हो गई. वो पाकिस्‍तान से इतने बच्‍चों को लेकर आ गई. मुझे लगता है कि सुरक्षा एजेंसिया इसकी जांच कर रही हैं. सचिन मीणा के पड़ोस के गांव में रहने वाले हमारे किसी कार्यकर्ता ने मुझे बिना पूछे सीमा हैदर को लेकर इस तरह का स्‍टेटमेंट दे दिया है.’

