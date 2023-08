नई दिल्‍ली. अपने प्‍यार की खातिर अवैध तरीके से चार बच्‍चों के साथ भारत आई पाकिस्‍तान की सीमा हैदर बीते एक महीने से भी अधिक वक्‍त से लगातार सुर्खियों में बनीं हुई है. यूपी एटीएस उनसे कथित टेरर लिंक को लेकर लगातार पूछताछ कर रही है. इसी बीच सीमा हैदर की एक डुप्‍लीकेट भी अचानक सामने आ गई है. हूबहू सीमा जैसी शक्‍ल, तेवर और अदाओं वाली इस महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. मन में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर यह महिला कौन है जो सीमा हैदर जैसी दिखती है और अचानक यह सामने क्‍यों आ गई है. आइये हम आपको इसके पीछे की पूरी कहानी बताते हैं.

दरअसल, कराची की सीमा हैदर और ग्रेटर नोएडा के सचिन मीणा को लेकर एक फिल्‍म बन रही है. यह फिल्‍म से पहले कलाकारों के चयन को लेकर ऑडिशन के दौरान का वीडियो है. वायरल वीडियो में दिख रही महिला सीमा हैदर के किरदार को निभाने के लिए ऑडिशन देने आई है. सचिन और सीमा की लव स्‍टोरी को लेकर बन रही फिल्‍म का नाम कराची टू नोएडा है. इस वायरल वीडियो में दिख रही महिला को पहली नजर में देखने के बाद हर कोई यह कह रहा है कि ये तो सीमा हैदर है. इस महिला का क्‍या नाम है, यह पता नहीं चल सका है. उन्‍हें इस रोल केलिए फाइनल कर लिया गया है या नहीं, अभी यह भी स्‍पष्‍ट नहीं है.

A film is going to be made on the love story of #Seema Haider and #Sachin. The name of this film is Karachi to Noida, for which auditions have started across the country.#SeemaSachin #SeemaHaider#SeemaSachinLoveStory #karachi #India #fbfriend#KarachitoNoida #movie #AmitJani pic.twitter.com/9x2raQSLH8

— Sujit Gupta (@sujitnewslive) August 10, 2023