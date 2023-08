सीमा हैदर ने PM मोदी समेत कई बड़े नेताओं को भेजी राखी, जानें VIDEO में क्या कहा

नोएडा. सीमा हैदर ने मंगलवार को एक वीडियो जारी कर जानकारी दी है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत व अन्य को रक्षा बंधन से पहले राखियां भेजी हैं. नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में दाखिल हुईं सीमा ने अपने वीडियो में कहा कि उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी राखियां भेजी हैं. रक्षा बंधन 30 अगस्त को मनाया जाएगा.

हैदर का एक वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर आया, जिसमें उन्होंने कहा, ‘मैंने पहले ही ये (राखियां) भेज दी हैं, ताकि वे समय पर मेरे ‘प्रिय भाइयों’ तक पहुंच जाएं, जिनके कंधों पर इस देश की जिम्मेदारी है. जय श्री राम, जय हिंद. हिंदुस्तान जिंदाबाद.’ एक अन्य वीडियो में सीमा हैदर (30) ने अपने बच्चों के साथ राखी पैक करती दिख रही हैं. इस दौरान पार्श्व में ‘भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना’ गीत बज रहा है.

Seema Haider has sent Rakhi to PM Modi , Amit Shah, Yogi and Sangh chief #SeemaHaider pic.twitter.com/rkJo8GUERJ

— Smriti Sharma (@SmritiSharma_) August 22, 2023