नई दिल्‍ली. अवैध तरीके से अपने बच्‍चों के साथ भारतीय सीमा में दाखिल हुई पाकिस्‍तान नागरिक सीमा हैदर और उनके भारतीय पति सचिन से नोएडा स्थित एंटी टेररिस्ट स्‍क्‍वाड (ATS) के दफ्तर में घंटों पूछताछ की गई. इस दौरान जांच एजेंसी ने उनके पासपोर्ट, उसके बच्चों के पासपोर्ट के बारे में जानकारी जुटाई. सीमा हैदर और सचिन की पहली मुलाकात से लेकर PubG ग्रुप में दूसरे लड़कों के भी बारे में पूछताछ हुई. सचिन और सीमा नेपाल में 7 दिन रहे, उस दौरान वो नेपाल में कहां कहां गए और किन लोगों से मिले इसके बारे में पूछताछ हुई.

सीमा हैदर के पूरे परिवार के लोगों से जुड़ी जानकारी ली गई है उसके माता पिता, भाई बहन के बारे में भी जानकारी जुटाई गई. सीमा का मकसद सचिन के प्यार में भारत आना था या इसके पीछे कोई दूसरी वजह है इस पर सवाल हुए. सीमा हैदर से उसके गांव सिंध प्रांत और उसके बाद कराची में रहने को लेकर जानकारी ली गई कि वो सिंध प्रांत से कराची कब रहने आई. सीमा हैदर के बच्चों के बारे में, सीमा के प्लॉट बेचने की कहानी और उसके ट्रैवल रूट्स की जानकारी ली गई. सीमा हैदर से उस एजेंट के बारे में जानकारी जुटाई गई जिसने सीमा को भारत तक पहुंचने में मदद की. क्या सीमा की बॉर्डर पर तलाशी ली गई थी इससे जुड़े सवाल किए गए.

#WATCH | Pakistani national Seema Haider leaves from Anti-Terrorism Squads (ATS) office in Noida, UP. pic.twitter.com/BwdZl7iXUz

— ANI (@ANI) July 17, 2023