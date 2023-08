नई दिल्ली. सबकी निगाहें अब सीमा हैदर से हटकर उनकी भारतीय पड़ोसन पर टिक गई हैं, जिनकी हाजिर जवाबी और हास्य ने देसी ट्विटर पर तहलका मचा दिया है. उनकी बात सुनकर हर कोई हैरान है. वह इंटरनेट पर एक बार फिर से चर्चा में हैं, क्योंकि ‘लप्पू सा सचिन’ शब्द गढ़ने वाली महिला का एक नया वीडियो सामने आया है, जो उनके प्रफुल्लित करने वाले वार्तालाप को दिखाता है. इसके साथ ही वीडियो देखते ही यूजर्स हंसते-हंसते लोटपोट हो रहे हैं.

इस नए वीडियो में महिला एक हल्के हरे रंग की साड़ी में दिखाई देती हैं और अपनी पहले की टिप्पणियों को दोहराती हैं जो अनजाने में ही हास्य व्यंग्य बन गईं. एक मीडिया चैनल से बात करते हुए वह कहती हैं, ‘प्यार के लिए कोई कारण होना चाहिए. नॉर्मल सी बात है, आदमी तो होना चाहिए. वो कीड़ा सा लड़का है… झींगुर सा.. सूखा, कभी तेज हवा चल गई ना, तो पता नहीं कितनी दूर जाके पड़ेगा. ढूंढे से भी नहीं मिलेगा वो.’

Her kids learning alphabet:

J for Jhingoor

K for Keeda

L for Lappu pic.twitter.com/TEmqGyp75A

— Sagar (@sagarcasm) August 2, 2023