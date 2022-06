अब 'अग्निपथ' के जरिए ही होगा तीनों सेनाओं में चयन, फिर पुरानी भर्तियों का क्या? जानें

नई दिल्ली: ‘अग्निपथ योजना’ को लेकर रविवार को सैन्य मामलों के विभाग ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और रक्षा मंत्रालय की स्थिति स्पष्ट की. डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अरुण पुरी ने कहा कि हमारी प्राथमिकता जल्द से जल्द भारत के सशस्त्र बलों में युवाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने की है. इस योजना के पीछे का मकसद सैन्य बलों की औसत उम्र 32 से घटाकर 26 वर्ष तक लाने और ‘जोश के साथ होश’ की अच्छी भागीदारी बनाने पर है. उन्होंने साफ किया कि ‘अग्निपथ योजना’ को वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि यह स्कीम आज के दौर में देश की तीनों सेनाओं की सख्त जरूरत है.

इसके साथ ही लेफ्टिनेंट पुरी ने सशस्त्र बलों की पुरानी भर्तियों को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की. उन्होंने कहा कि भारत की तीनों सेनाओं में अफसर रैंक के नीचे की सभी भर्तियां ‘अग्निपथ योजना’ के तहत ही होंगी. जिन युवाओं ने पुरानी भर्ती प्रक्रिया के तहत कुछ चरण क्वालीफाई करके आगे के चरणों के लिए इंतजार कर रहे हैं, उन्हें भी नए सिरे से अग्निपथ योजना के तहत आवेदन करना होगा. लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने कहा कि उम्र सीमा में जो छूट दी गई है और उसे बढ़ाकर 21 से 23 साल किया गया है, ऐसे ही उम्मीदवारों के लिए हुआ है.

