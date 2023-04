अदार पूनावाला ने कहा- मौजूदा कोरोना स्ट्रेन है माइल्ड, 50 से 60 लाख Covovax खुराक बनाई गई

पुणे: सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदार पूनावाला अदार पूनावाला ने कहा कि COVID-19 की मौजूदा स्ट्रेन माइल्ड है. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) कोवोवैक्स वैक्सीन की 5-6 मिलियन खुराक का उत्पादन कर चुका है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में 12,193 ताजा COVID-9 के मामले दर्ज किए हैं. संक्रमण के एक्टिव केस की संख्या अब 67,556 हो गई है.

अदार पूनावाला ने कहा,’मौजूदा COVID ज्यादा सीवियर नहीं है. यह सिर्फ एक माइल्ड स्ट्रेन है. केवल एहतियाती के तहत, बुजुर्ग बूस्टर डोस की खुराक ले सकते हैं, लेकिन यह उनकी पसंद होगी कि वे इसे लेना चाहते है या नहीं. कोवोवैक्स की 5 से 6 मिलियन खुराक उपलब्ध है. हम अगले 2 से 3 महीनों में उतनी ही मात्रा में कोविशील्ड की खुराक का उत्पादन भी करेंगे.’

महाराष्ट्र में बढ़ा XBB.1.16 का खतरा

शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार के एक स्वास्थ्य बुलेटिन के मुताबिक, ओमिक्रॉन का XBB.1.16 वैरिएंट फिलहाल राज्य में डॉमिनेंट स्ट्रेन है. केंद्र ने शुक्रवार को 8 राज्यों, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र को संक्रमण के किसी भी उभरते स्ट्रेन को नियंत्रित करने के लिए हर क्षेत्र में कड़ी निगरानी रखने और कड़े एक्शन करने को कहा है. अदार पूनावाला ने कहा, ‘हम अमेरिका और यूरोप में कोवोवैक्स प्रोवाइड कर रहे हैं. यह भारत में बना एकमात्र COVID वैक्सीन है जिसे अमेरिका और यूरोप में अप्रूव किया गया है. वर्तमान में इसकी मांग बहुत कम है.’

#WATCH | “We have produced 5-6 million doses as stock, current demand is zero in all hospitals. Current variants are mild and not severe…Senior citizens can take booster doses as precaution,” says Adar Poonawala, CEO, Serum Institute of India in Pune pic.twitter.com/sEza1w3oMa

