दिल्ली: गोकुलपुरी इलाके की झुग्गी बस्ती में आग लगने से 7 की मौत, 60 से अधिक झुग्गियां खाक

दिल्ली फायर सर्विस (Delhi Fire Service) ने बताया कि गोकुलपुरी इलाके (Gokulpuri Fire) की झुग्गी-झोंपड़ियों में बीती रात लगी आग में 7 लोगों की मौत हो गई. अब आग पर काबू पाया लिया गया है. दमकल विभाग ने घटनास्थल से 7 शव बरामद किए हैं. आग इतनी भयंकर थी कि करीब 60 से अधिक झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया.

मौके पर दिल्ली फायर सर्विस की 13 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया. अब भी कूलिंग का काम जारी है. यह घटना गोकुलपुरी के मेट्रो पिलर नंबर 12 के आस-पास की बताई जा रही है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, ”सुबह सुबह यह दुखद समाचार सुनने को मिला है. मैं स्वयं वहां जाकर पीड़ित लोगों से मिलूंगा.”

Seven people died in a fire that broke out in the shanties of Gokulpuri area last night. The fire was brought under control, seven bodies recovered by the Fire Department: Delhi Fire Service

पुलिस के मुताबिक देर रात हमें गोकुलपुरी की झुग्गियों में आग लगने की सूचना मिली. हमने तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम के साथ कोऑर्डिनेट किया. मौके पर पहुंचकर लोगों को रेस्क्यू किया गया. हमें घटनास्थल से 7 जले हुए शव मिले हैं.

At 1 am there was a fire incident in Gokulpuri PS area. Immediately teams reached the spot with all rescue equipment. We also contacted the Fire Dept that responded very well.We could douse the fire by around 4 am. 30 shanties burned & 7 lives are lost: Addl DCP, North East Delhi pic.twitter.com/UT8XzgaNMR

