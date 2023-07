नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi) ने आज श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे (Ranil Wickremesinghe) के साथ बैठक की. नई दिल्ली में पीएम मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत में भी हिस्सा लिया. पीएम नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की मौजूदगी में भारत और श्रीलंका के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए. इनमें से एक समझौता श्रीलंका में तेज पेमेंट सिस्टम यूपीआई (UPI) की स्वीकृति के लिए नेटवर्क-टू-नेटवर्क समझौते के लिए है. इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि ‘मैं राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत करता हूं. आज राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा किया है. इस पर मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं.’

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ‘पिछला 1 साल श्रीलंका के लोगों के लिए चुनौतियों से भरा रहा है. एक निकटतम मित्र होने के नाते हमेशा की तरह हम इस संकट के काल में भी श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े रहे और जिस साहस के साथ उन्होंने इस चुनौतियों का सामना किया, मैं इसके लिए उनका अभिनंदन करता हूं.’ पीएम मोदी ने कहा कि ‘आज हमने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अतंरराष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार साझा किए. हमारा मानना है कि भारत-श्रीलंका के सुरक्षा और विकास एक दूसरे से जुड़े रहें और इसलिए ये जरूरी है कि हम एक दूसरे की सुरक्षा और संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए साथ मिलकर काम करें.’

#WATCH | Several Agreements exchanged between India and Sri Lanka in the presence of PM Narendra Modi and President of Sri Lanka Ranil Wickremesinghe, in Delhi.

One of these Agreements is for network-to-network agreements for the UPI acceptance in Sri Lanka. pic.twitter.com/TfAUX5U1ie

— ANI (@ANI) July 21, 2023