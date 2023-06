नई दिल्ली. जून आते ही गर्मी का पारा तेजी से चढ़ रहा है. भारत के कई राज्य भीषण लू और तपिश की चपेट में हैं. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अपनी नवीनतम अधिसूचना में उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, झारखंड, विदर्भ, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भीषण से बहुत गंभीर लू की स्थिति का अनुमान जताया है. इसके बाद कुछ राज्यों ने स्कूलों की तारीख आगे बढ़ा दी गई है.

आईएमडी के वैज्ञानिक डॉ. नरेश कुमार ने बताया कि पूर्वी भारत में अगले 2 से 3 दिनों में मानसून के दस्तक देने की संभावना है. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में कल भारी बारिश हो सकती है, जबकि यूपी में अगले 2-3 दिनों में, वहीं दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश हो सकती है.

#WATCH | Delhi: The cyclone is currently in the middle of southern Rajasthan. It will be in effect till today evening. Heavy rain may occur in South Rajasthan today. There is a possibility of heavy rains in Madhya Pradesh tomorrow. It will rain in the southern part of UP in 2-3… pic.twitter.com/GZ8DnlIJ5e

— ANI (@ANI) June 18, 2023