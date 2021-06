शशि थरूर ने नए शब्द से भद्दे कमेंट करने वालों को दिया जवाब, डिक्शनरी में मतलब ढूंढने लगे लोग

नई दिल्ली. कांग्रेस सांसद शशि थरूर (Shahsi Tharoor) अप्रैल में कोरोना संक्रमित होने के बाद से अस्पताल में भर्ती हैं. इस दौरान वो नियमित तौर पर सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं. वो अपनी शानदार शब्दावली से ट्विटर फॉलोअर्स को खुश करने के लिए जाने जाते हैं. इस बीच थरूर ने बुधवार को उन लोगों के लिए अपने अंदाज में प्रतिक्रिया दी, जो उनके भाषण के बारे में रोजाना भद्दी टिप्पणी करते हैं.



केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद 65 वर्षीय शशि थरूर ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक कार्टून शेयर किया है. इसमें उन्होंने कमेंट किया- 'enunciation'. शब्दों का सही उच्चारण क्यों बहुत महत्वपूर्ण है.'



थरूर ने लिखा- 'ये उन सभी के लिए है जो मेरे भाषणों को लेकर रोजाना भद्दे कमेंट करते हैं. ये एक चेतावनी है कि क्यों एनुशिएशन जरूरी है.'



'The Enunciation Apocalypse' शीर्षक के साथ शेयर किए गए इस कार्टून में कुछ सैन्यकर्मियों को एक निगरानी स्टेशन के अंदर दिखाया गया है, जिसमें दीवार से टंगे हुए बड़े टेलीविजन स्क्रीन हैं.'इनमें से एक सैन्य कर्मी एलेक्सा को कमांड देता है- 'दोपहर का भोजन'. इस कमांड को एलेक्सा गलत समझ बैठता है और इसे मिसाइल "लॉन्च" (लंच से लॉन्च) के रूप में ले लेता है.



This is for all those who issue snarky remarks daily about my diction — a reminder of why enunciation *is* important! pic.twitter.com/VPKPHbz8cb — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) June 2, 2021

शशि थरूर के फॉलोअर्स को ये ट्वीट बेहद पसंद आ रहा है. यूजर्स इसपर मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं. खबर लिखे जाने तक इस ट्वीट पर 1000 लाइक्स और 1000 के करीब कमेंट्स आ चुके हैं. यूजर्स इसे रि-ट्वीट भी कर रहे हैं.एक यूजर ने लिखा- 'मुझे आपके एनुशिएशन से प्यार है. जो कहते हैं उन्हें कहते रहने दीजिए. आपके ट्वीट ने सब रिपेयर कर दिया.'

थरूर अपने भाषणों और सोशल मीडिया पोस्टिंग पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो यूजर्स के बीच बिल्कुल नए होते हैं. बीते साल उन्होंने “floccinaucinihilipilification” शब्द का इस्तेमाल किया था. इसका उच्चारण करने में अच्छे-अच्छे लोग अटक जाते थे. इस शब्द का मतलब असमंजस की स्थिति होती है. यानी क्या करें औऱ क्या न करें कि स्थिति.