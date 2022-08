VIDEO: विकलांग शख्स से शर्मनाक सलूक, डंडे से डराकर इस काम के लिए किया मजबूर

भुवनेश्वर: ओडिशा के मयूरभंज से आई एक तस्वीर ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है. इस वीडियो में एक विकलांग व्यक्ति को दो लोगों ने बुरी तरह प्रताड़ित किया. इंटरनेट पर वायरल हुए इस वीडियो ने लोगों को परेशान कर दिया. इस वीडियो में एक शख्स डंडा लेकर एक विकलांग व्यक्ति को दूसरे शख्स के पैर चाटने के लिए मजबूर कर रहा है. वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. हालांकि की घटना के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने बताया कि यह घटना नशा मुक्ति केंद्र में हुई है.

इस वीडियो में देखा जा सकता है जमीन पर बैठे विकलांग व्यक्ति को एक शख्स के पैर चाटने के लिए कहा जा रहा है. पीड़ित व्यक्ति रोते हुए दिख रहा है. वहीं एक अन्य शख्स हाथ में लाठी लिए घूम रहा है और विकलांग व्यक्ति को डंडा दिखाते हुए पैर चाटने को मजबूर कर रहा है. यह विकलांग आदमी लगातार उसे छोड़ने की अपील करता, लेकिन इन दोनों आरोपियों को उस पर दया नहीं आई.

A de-addiction center owner is brutally torturing a disabled person.The worker even beats the patient with a plastic pipe and forcefully licks his feet.

The barbaric incident happened at #Mayurbhanj,Odisha@nhrfnews @UNHumanRights @ANI @DGPOdisha @CMO_Odisha @rashtrapatibhvn pic.twitter.com/2ChpmljdF9

