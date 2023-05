Sharad Pawar Resign: शरद पवार के इस्तीफे के ऐलान पर रो पड़े NCP नेता जयंत पाटिल, कांग्रेस भी हैरान

मुंबई. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) अध्यक्ष शरद पवार ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला किया है. पवार ने मुंबई स्थित यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान में अपनी आत्मकथा का विमोचन करने के मौके पर अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान किया, जिसे सुनकर सभा स्थल में सन्नाटा छा गए. इस दौरान एनसीपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध जताया और कई नेता बेहद भावुक नजर आए.

शरद पवार के इस ऐलान से पार्टी नेता जयंत पाटिल बेहद भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू छलक आए. उन्होंने पवार से अपना फैसला वापस लेने की अपील की.

वहां मौजूद एनसीपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने मांग की कि देश को शरद पवार की जरूरत और इसलिए वह अपना फैसला वापस ले लें. उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक वह अपना फैसला वापस नहीं लेंगे, वे वहां नहीं हटेंगे.

महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने जताई हैरानी

वहीं महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन महा विकास आघाड़ी (MVA) के घटक दल महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने भी शरद पवार के इस फैसले पर हैरानी जताई. मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, ‘हमने सोचा था कि शरद पवार अपनी अंतिम सांस तक सार्वजनिक जीवन में रहेंगे, लेकिन हम यह नहीं बता सकते कि उन्होंने आज इस्तीफा क्यों दिया.’

