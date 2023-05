Sharad Pawar Resign: शरद पवार ने एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफे का किया ऐलान, बोले- पता है कि कब रुकना है

मुंबई. एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार (Sharad Pawar Resigns) ने सोमवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वह पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहे हैं. पवार ने अपनी आत्मकथा, ‘लोक माझे संगाई – राजनीतिक आत्मकथा’ के विमोचन के दौरान अपने इस्तीफे की घोषणा की. उन्होंने कहा, ‘मैं एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं.’

इस मौके पर अपनी पत्नी प्रतिभा के साथ मौजूद 82 वर्षीय पवार ने कहा, ‘मुझे पता है कि कब रुकना है… मैंने एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं की एक समिति गठित की है, जो अगले अध्यक्ष के बारे में फैसला करेगी.’

#WATCH | “I am resigning from the post of the national president of NCP,” says NCP chief Sharad Pawar pic.twitter.com/tTiO8aCAcK

पार्टी अध्यक्ष चुनने के लिए नई कमेटी का गठन

सूत्रों के मुताबिक, पार्टी की बागडोर कौन संभालेगा और इसे आगे कौन बढ़ाएगा, यह तय करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है. इस कमेटी में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, अजीत पवार, जयंत पाटिल और पार्टी के कुछ अन्य वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है.

राज्यसभा सदस्य शरद पवार का अभी ऊपरी सदन में तीन वर्ष का कार्यकाल बाकी है. ऐसे में उन्होंने आश्वासन दिया कि वह पिछले 55 वर्षों की तरह सामाजिक-राजनीतिक माध्यम से सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहेंगे.

#WATCH | Supporters of NCP chief Sharad Pawar protest against his announcement to step down as the national president of NCP. pic.twitter.com/LsCV601EYs

