अस्पताल में भर्ती शशि थरूर की मांग- सभी के लिए फ्री हो कोरोना वैक्सीन, दुनिया के हर टीके तक हो भारतीयों की पहुंच

नई दिल्ली. कांग्रेस नेता शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने सभी के लिए फ्री वैक्सीन की वकालत की है. एक वीडियो संदेश में थरूर ने कहा है कि 'कोविड से भारत को बचाना होगा. सभी के लिए फ्री वैक्सीन उपलब्ध हो.' केंद्र की वैक्सीन पॉलिसी (Vaccination Policy) पर टिप्पणी करते हुए थरूर ने सरकार पर निशाना साधा. बता दें थरूर, बीती अप्रैल में कोविड संक्रमित पाए गए थे और अभी भी बीमार ही हैं. उन्होंने जो वीडियो संदेश जारी किया है, इसमें वह अस्पताल में बेड पर देखे जा सकते हैं.



केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद ने इस साल के अंत तक पूरे देश में टीकाकरण की महत्वाकांक्षी योजना को लेकर केंद्र पर निशाना साधा. थरूर ने अपने वीडियो संदेश में कहा- 'जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं बिस्तर पर हूं. लॉन्ग कोविड संक्रमण से पीड़ित हूं. मैं बस सभी से कहना चाहता हूं...मैंने सरकारी बयान देखा कि दिसंबर के अंत तक सभी को टीका लग जाएगा. जबकि टीकों की उपलब्धता या टीकों की कमी को देखते हुए, मुझे आश्चर्य है कि सरकार यह कैसे कर पाएगी?'



My message from my Covid sickbed: #SpeakUpForFreeUniversalVaccination pic.twitter.com/JjKmV5Rk71