नई दिल्‍ली. कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्‍व वाली केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की. थरूर ने माना की भारत की विदेश नीति शानदार है. सीएनन-न्‍यूज18 के टाउन हॉल के दौरान उन्‍होंने जी20 को भुनाने के लिए पीएम की नीति को सराहा. थरूर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्‍व में विदेश नीति विकसित हुई है. इसे राजनीति से परे रखना चाहिए. अब विश्‍व भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकता है और इसके लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की प्रशंसा की जानी चाहिए.

शशि थरूर ने सोमवार को G20 शिखर सम्मेलन को शानदार ढंग से संभालने के लिए देश की प्रशंसा की और अवसर का लाभ उठाने के लिए केंद्र सरकार को पूरा श्रेय दिया. हालांकि साथ ही उन्‍होंने चीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा. थरूर ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने चीन को भारत के खिलाफ अपराधों के लिए खुली छू दे दी है. चीन के साथ संबंध एक चौराहे पर हैं. चीन नीति पर सरकार की ओर से कोई स्पष्टता नहीं है. संसद में चीन पर कोई चर्चा नहीं होती. चीनी मोबाइल एप्‍स पर प्रतिबंध सिर्फ प्रतीकात्मकता थे.

यह भी पढ़ें:- मुर्गे का खून लगाकर महिला ने बुना रेप का झूठा केस, बिजनेसमैन से ऐंठे 3 करोड़, पुलिस का हैरान करने वाला खुलासा

“What India did brilliantly was taking it to the people. It suddenly made #G20 a buzzword, in ways other host Countries had failed”, Congress MP & long-advocate of soft-power @ShashiTharoor on India’s global feats@Zakka_Jacob #CNNNews18Townhall #G20India #PMModi #ForeignPolicy pic.twitter.com/sSKw6V9AMF

— News18 (@CNNnews18) July 17, 2023