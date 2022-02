'भैया' वाले बयान पर 'Shotgun' शत्रुघ्न सिन्हा ने पंजाब CM चरणजीत सिंह चन्नी को दे दी यह बड़ी नसीहत

नई दिल्ली: पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कल यानी 20 फरवरी को मतदान होना है. उससे पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री चेहरा चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) ​यूपी और बिहार के लोगों को लेकर दिए गए अपने बयान को लेकर विवादों में घिरे हुए हैं. यूपी ​और बिहार के तमाम नेताओं, प्रभावशाली व्यक्तियों ने चरणजीत सिंह चन्नी की उनके बयान के लिए तीखी आलोचना की है. इस लिस्ट में अब हिंदी फिल्म उद्योग के ‘बिहारी बाबू’ यानी शुत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी जुड़ गया है.

अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) ने शनिवार को अपने ​ट्वीट में लिखा, ”पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं और प्रियंका गांधी भी उनके स्पष्टीकरण का समर्थन कर चुकी हैं. लेकिन, सार्वजनिक हस्ती होने के नाते मेरे अच्छे मित्र चन्नी जो मुख्यमंत्री हैं, को पता होना चाहिए कि कैसा आचरण करना है. सार्वजनिक हस्तियों को अपने शब्दों और भाषा पर ध्यान देना चाहिए. एक बिहारी बाबू होने के नाते, उनके बयान ने न केवल मुझे परेशान किया है, बल्कि अन्य राज्यों, यूपी, बिहार और दिल्ली के बहुत लोगों को आहत किया है. जय हिन्द!”

Though, CM, Punjab @CHARANJITCHANNI has already clarified and @priyankagandhi has already supported the clarification. But, still being a public figure, our friend Channi, presently the CM, must know how to conduct himself. Public figures must watch their choice of words &

— Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) February 19, 2022