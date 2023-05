'कांग्रेस चाहती थी कि वे भारत के राष्ट्रपति बनें...' यशवंत सिन्हा के 'पापुआ न्यू गिनी' वाले बयान पर BJP का निशाना

नई दिल्ली. भाजपा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा (Yashwant Sinha) के एक ट्वीट को लेकर उनके साथ-साथ कांग्रेस को भी घेरा है. यशवंत सिन्हा ने कहा था, ‘उनकी योजना अब पापुआ न्यू गिनी से मोदी के टिकट पर अपना अगला लोकसभा चुनाव लड़ने की है, जो उन्हें उम्मीद है कि मिल जाएगा.’ अब इसे लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला (Shehzad Poonawalla) ने उनके साथ-साथ कांग्रेस पर तंज कसा है.

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार शहजाद पूनावाला ने उस ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए हुए ट्वीट किया, ‘कांग्रेस चाहती थी कि वह भारत के राष्ट्रपति बनें! कल्पना कीजिए.’ यह टिप्पणी तब आई है जब पीएम मोदी भारत और 14 द्वीप देशों के बीच एक महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए अपनी पहली यात्रा पर पापुआ न्यू गिनी में थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार (21 मई) को पापुआ न्यू गिनी पहुंचे थे, जहां एयरपोर्ट पर उनका स्वागत पीएम जेम्स मारपे (James Marape) ने पैर छूकर किया था.

Congress wanted him to become President of India!

Imagine pic.twitter.com/LAF5XhrFdD

