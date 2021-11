VIDEO: गाय के गोबर और गौमूत्र से मजबूत हो रही देश की इकोनॉमी, जानें सीएम शिवराज ने क्यों कही ऐसी बात

भोपाल. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (MP CM Shivraj Singh Chouhan) ने शनिवार को कहा कि गाय अपने गोबर और मूत्र के साथ देश की अर्थव्यवस्था (Contry’s Economy) को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकती है. भोपाल में भारतीय पशु चिकित्सा संघ की महिला विंग के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, “गाय या बैल के बिना बहुत सारे काम आगे नहीं बढ़ सकते. इसलिए, वे बहुत महत्वपूर्ण हैं. यदि एक उचित व्यवस्था की जाती है तो गाय, उनका गोबर और मूत्र राज्य के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं.”

उन्होंने आगे कहा, “हम समर्थन देने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं. और इस क्षेत्र में महिलाओं के योगदान से मुझे यकीन है कि हम सफल होंगे. गोबर और मूत्र से आप कई महत्वपूर्ण पदार्थ बना सकते हैं, जिसमें कीटनाशकों से लेकर दवा तक शामिल हैं.”

#WATCH | Cows, their dung and urine can help strengthen the economy of the state and the country if a proper system is put in place,” says Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan while addressing a convention of the women’s wing of Indian Veterinary Association in Bhopal pic.twitter.com/Mf2yvmYsf0

— ANI (@ANI) November 13, 2021