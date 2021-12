VIDEO: संजय राउत ने नहीं पहना था मास्क, लोगों ने टोका तो दिया ऐसा जवाब

नई दिल्ली. शिवसेना के सांसद संजय राउत (Shiv Sena MP Sanjay Raut) गुरुवार को नासिक में एक कार्यक्रम में शामिल हुए. यहां वह बिना मास्क पहने हुए देखे गए. कार्यक्रम के बाद जब उनसे मास्क न पहनने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) का अनुसरण कर रहा हूं. संजय राउत ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से कहते हैं कि मास्क पहनिए, लेकिन वह खुद नहीं पहनते हैं. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मास्क पहनते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी देश के नेता हैं. मैं प्रधानमंत्री मोदी का अनुसरण करता हूं और इसीलिए मैं मास्क नहीं पहनता हूं.

हालांकि, राउत ने यह भी कहा कि सभी को सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होते समय सतर्कता बरतनी चाहिए. राउत ने कहा, ‘फिलहाल निषेधाज्ञा लागू है, लेकिन मेरी इच्छा है कि दिन के समय इस तरह की कोई पाबंदी न हो क्योंकि इससे आर्थिक विकास रुक जाएगा. देखें VIDEO…

#WATCH | On being asked why he was not wearing a face mask, Shiv Sena MP Sanjay Raut, in Nashik earlier today, said, “PM appeals to people for wearing masks but he himself doesn’t do so. Since we all follow the PM, I also don’t wear a face mask.” pic.twitter.com/AUe1Sd6RGY

— ANI (@ANI) December 30, 2021