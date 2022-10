Video: कर्नाटक के मंत्री ने महिला को सरेआम मारा चांटा, पीड़िता ने पकड़ लिए पैर

बेंगलुरु. कर्नाटक की राजनीति में बवाल मच गया है. राज्य के मंत्री वी. सोमन्ना का विवादित वीडियो वायरल हो गया है. इसमें सोमन्ना एक महिला को भीड़ के बीच थप्पड़ मार रहे हैं. इसके बाद महिला उनके पैर भी छू रही है. यह वीडियो राज्य के चमराजानगर जिले का है, जहां शनिवार को मंत्री लोगों को जमीन के अधिकार दे रहे थे. इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक गलियारों में सोमन्ना की जमकर आलोचना हो रही है. विपक्ष ने उन्हें आड़े हाथ ले लिया है.

जानकारी के मुताबिक, मंत्री वी. सोमन्ना शनिवार को हांगला गांव में एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे. यहां करीब 173 लाभार्थियों को जमीन का अधिकार दिया जाना था. इसी बीच केमपम्मा नाम की महिला भी वहां पहुंची. इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक, केमपम्मा ने आरोप लगाया कि जमीन के लिए लाभार्थियों के चयन में धांधली हुई है. महिला ने मौके पर ही सोमन्मा से बहस करनी शुरू कर दी. इस बीच उसकी बातों ने कई और लोगों का ध्यान भी अपनी ओर खींचा.

मंत्री ने नहीं दी प्रतिक्रिया

वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बहस के बीच मंत्री वी. सोमन्ना उसे थप्पड़ मार देते हैं. इसके तरंत बाद महिला मंत्री के पैर छूने लगती है. इस पर मंत्री के सुरक्षा गार्ड महिला को दूर घसीट ले जाते हैं. इस मुद्दे पर हालांकि, मंत्री ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. लेकिन, महिला का कहना है कि मंत्री ने थप्पड़ नहीं मारा, केवल सांत्वना दे रहे थे, क्योंकि वह सरकारी जमीन के टुकड़े के लिए उनके पैरों में गिर रही थी.

#BreakingNews | Video of Housing Minister of #Karnataka V. Somanna slapping a woman goes viral

Join the broadcast with @toyasingh pic.twitter.com/x7sgOCM6gz

— News18 (@CNNnews18) October 23, 2022