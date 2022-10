Video: तमिलनाडु के छात्रों ने टोल प्लाजा पर मचाया बवाल, रोका ट्रैफिक, जमकर की मारपीट

अमरावती. आंध्र प्रदेश के तिरूपति में रविवार को टोल प्लाजा पर जमकर बवाल मचा. यहां तमिलनाडु के कानून के छात्रों ने टोल टैक्स को लेकर स्टाफ के साथ जमकर मारपीट की. उन्होंने स्टाफ को हेलमेट से मारा और वहां खड़ी कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बताया जाता है कि ये छात्र पुलिस के आने के बाद भी काबू नहीं आ रहे थे.

पुलिस ने उनसे लगातार जाम न लगाने की अपील करती दिखाई दी. लेकिन, छात्रों ने पुलिस की एक नहीं सुनी. जानकारी के मुताबिक, कानून के छात्र परीक्षा देकर लौट रहे थे. जब टोल आया तो उनकी गाड़ी के फास्ट टैग में कुछ तकनीकी खराबी आ गई और टैक्स का भुगतान नहीं हुआ. इसके बाद टोल स्टाफ ने उनसे गाड़ी पास में लगाने के लिए कहा, ताकि बाकी गाड़ियों की आवाजाही होती रहे.

इस बात से भड़क गए छात्र

इस बात से छात्र भड़क गए और उन्होंने टोल प्लाजा के स्टाफ के साथ मारपीट शुरू कर दी. उन्होंने स्टाफ पर हेलमेट से हमला किया. स्टाफ जैसे-तैसे खुद को बचाता दिखाई दिया. इस बीच सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति संभालने की कोशिश की. बताया जाता है कि ये छात्र पुलिस के आने के बाद भी काबू नहीं आ रहे थे. पुलिस ने उनसे लगातार जाम न लगाने की अपील करती दिखाई दी.

Students of a law college from

Tamil Nadu went on a rampage over payment-related issue at a toll plaza in

Andhra Pradesh’s Tirupati on Monday and attacked the booth staff. @sshaawntv #indianow #waahiidalikhan#andhrapradesh #tamilnadu #tirupati #clash #fight #tollbooth pic.twitter.com/QknMBQ8Xej

— sshaawntv (@sshaawntv) October 24, 2022