खुली डिग्गी में बैठे बच्चों के साथ चलती कार का चौंकाने वाला VIDEO, पुलिस ने लिया तुरंत एक्शन

हैदराबाद: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक कार के डिग्गी में तीन बच्चे बैठे हैं और डिग्गी को खुला छोड़ दिया गया है. वीडियो को ट्विटर पर एक उपयोगकर्ता ने पुलिस को टैग कर साझा किया था. जिसके बाद साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने पोस्ट पर तुरंत जवाब दिया और कार्यवाई शुरू की.

एक ट्विटर उपयोगकर्ता, सोनचो ज़ारा ने हैदराबाद में एक खुले बूट में बैठे तीन बच्चों के साथ चलती कार का एक वीडियो साझा किया था. वीडियो को ट्विटर पर 11,000 से अधिक बार देखा जा चुका है. पुलिस को टैग करते हुए सोंचो ज़ारा ने लिखा, “वे कितने गैर जिम्मेदार माता-पिता हैं? कृपया समीक्षा करें सर और कार्रवाई करें.”

How irresponsible parents they are? Pls take review sir and action. @KTRTRS @TelanganaCOPs @HiHyderabad @tsrtcmdoffice pic.twitter.com/zqnoZ5L0HM

— Soncho Zara (@sonchozara) September 5, 2022