VIDEO: महिला के पीछे पड़े आवारा कुत्ते, फिर कार से जा भिड़ी स्कूटी, टक्कर ऐसी कि... वीडियो देख रोंगटे खड़े हो जाएंगे

भुवनेश्वर. आवारा कुत्तों का कहर हर शहर और राज्य में है. आवारा कुत्तों के कहर से जुड़ा एक वीडियो ओडिशा (Odisha) के बेरहामपुर शहर से आया है. इस वीडियो को देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. वीडियो में देखा जा सकता है कि आवारा कुत्ते स्कूटी से जा रही बच्चे समेत दो महिलाओं का पीछा कर रहे हैं. तभी कुत्तों के काटने के डर से महिला अपना संतुलन स्कूटी से खो बैठी और सड़क किनारे खड़ी एक कार से स्कूटी जा टकराई.

ANI द्वारा ट्वीट किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूटी की कार से टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों महिलाएं बच्चे समेत उछलकर सड़क पर जा गिरी. इस घटना में तीन लोगों को चोटें आई हैं. अब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बता दें कि इससे पहले दिन में कर्नाटक के शिवमोग्गा जिला अस्पताल के अंदर एक कुत्ते को एक नवजात बच्चे को मुंह में घसीटते हुए देखा गया था, बाद में नवजात मृत मिला.

#WATCH | Odisha: A woman who was scared of being bitten by stray dogs, rammed her scooty into a car parked on the side of the road in Berhampur city. There were three people on the scooty; all have sustained injuries in the incident. (03.04)

— ANI (@ANI) April 3, 2023