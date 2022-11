श्रद्धा मर्डर केस: शव के 35 टुकड़े करने वाले आफताब ने ढाए थे सितम; श्रद्धा के दोस्तों ने सुनाई जुल्म की दास्तां

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड को लेकर एक और दिल दहला देने वाला खुलासा हुआ है. शव के 35 टुकड़े करने से पहले श्रद्धा के ऊपर आफताब ने किस तरह सितम ढाए थे, इसकी दास्तां सामने आई है. श्रद्धा के दोस्तों की मानें तो आफताब उसे खूब पीटता था और श्रद्धा चाहकर भी उससे अलग नहीं हो पा रही थी, जिसका नतीज यह हुआ कि आफताब ने उसकी हत्या कर दी. दरअसल, आरोपी आफताब ने श्रद्धा को बेरहमी से मौत के घाट उतारने के बाद उसके 35 टुकड़े कर उन्हें अलग-अलग जगह पर जंगल में फेंक दिया था.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, महाराष्ट्र के पालघर में रहने वाले श्रद्धा के दोस्त रजत शुक्ला ने कहा कि वे दोनों (श्रद्धा और आफताब) 2018 से रिलेशनशिप में थे. शुरुआत में दोनों खुशी-खुशी रहते थे, फिर श्रद्धा ने उसे बताया कि आफताब उसे खूब मारने-पीटने लगा. वह उसे छोड़ना चाहती थी लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकी. बाद में दोनों नौकरी के लिए दिल्ली में शिफ्ट हो गए.

वहीं, श्रद्धा के दूसरे दोस्त लक्ष्मण की मानें तो उन्हें जुलाई में ही श्रद्धा को लेकर आशंका हो गई थी. उन्होंने कहा कि मैं जुलाई से ही श्रद्धा को लेकर चिंतित था क्योंकि उसकी तरफ से मुझे मैसेज का कोई जवाब नहीं आ रहा था. उसका फोन भी बंद था. उसके अन्य दोस्तों से उसके बारे में पूछताछ करने के बाद मैंने उसके भाई को सूचित किया और हमने पुलिस से संपर्क किया.

Shraddha murder case | Palghar: I was worried about Shraddha since July as there wasn’t any reply from her side. Her phone was switched off too. After enquiring about her among her other friends,I informed her brother & we approached police: Laxman Nadir,Shraddha’s friend (14.11) pic.twitter.com/u5mpA8QgVr

