. @BJP4Karnataka by waiting for North Indian imports like PM Modi, UPCM Adityanath is admiting they have no leaders in the state. They have reduced their CM face @BSYBJP to a dummy.PM may come & go. Here it is Siddaramaiah vs BSY & you know who is winning.#CongressMathomme https://t.co/IatRRstyAe

— Siddaramaiah (@siddaramaiah) April 25, 2018



Imports? How much lower can you stoop Mr. CM?



Your attempt at North-South divide is disgusting. But we understand your anxiety.



While you are rejected by your own constituents, PM Modi has a pan India appeal. It's time you learn a thing or two about leadership when he's here. https://t.co/YYo978DO74

— BJP Karnataka (@BJP4Karnataka) April 25, 2018



Well, speaking of imports, what do you have to say about the occupants of 10 JP?



We can understand your frustration & desperation Mr. CM.



When you realize PM Modi is more popular than you are even in your own Chamundeshwari, these kind of outbursts are natural. https://t.co/YYo978DO74

— BJP Karnataka (@BJP4Karnataka) April 25, 2018



Now, we think it is time we teach CM definition of



'Import': bring (goods or services) into a country from abroad. For ex: when you get Italian toiletries for your Bengaluru bathroom, it's import.



Not 'Import': When you get rape accused KC Venu from Kerala as Karnataka Incharge https://t.co/YYo978DO74

— BJP Karnataka (@BJP4Karnataka) April 25, 2018

कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्री का चेहरा बीएस येदियुरप्पा को 'डमी' उम्मीदवार करार दिया है. सिद्धारमैया ने कहा है कि बीजेपी को जीत के लिए सिर्फ उत्तर भारतीयों पर भरोसा है और उनके पास मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा नहीं है इसलिए वो योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी के भरोसे बैठे हैं.मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के मुताबिक इस बार चुनावी लड़ाई बहारी और उत्तर भारतीय बनाम कर्नाटक के लोकल लीडर के बीच है. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, '' बीजेपी के पास कर्नाटक में कोई मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं है. वो प्रचार के लिए पीएम मोदी और यूपी के सीएम आदित्यनाथ जैसे उत्तर भारतीयों को आयात कर रहे हैं. बीजेपी ने अपने सीएम चेहरे बीएस येदियुरप्पा को डमी बना दिया है.''मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर जवाबी हमला करते हुए बीजेपी ने कहा है कि उनका राजनीति स्तर गिरता जा रहा है. बीजेपी के मुताबिक सिद्धारमैया उत्तर-दक्षिण की बात कर कर्नाटक को बांटने की राजनीति कर रहे हैं.सिद्धारमैया पिछले एक साल से बीजेपी और आरएसएस को कन्नड़ और कर्नाटक विरोधी कहते आ रहे हैं. पिछले महीने कन्नड समर्थक संगठनों, कार्यकर्ताओं और साहित्यिक जगत के लोगों के साथ सिद्धारमैया ने कर्नाटक के लिए एक अलग झंडे का अनावरण किया था. सिद्धारमैया बीजेपी को 'हिन्दी बेल्ट' पार्टी भी कहते हैं.कर्नाटक कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पूरे चुनाव अभियान को उत्तर भारतीय लोग मैनेज कर रहे हैं और बीजेपी के स्थानीय नेता उनके कठपुतली हैं.