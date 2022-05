मूसेवाला 'आप' की घटिया राजनीति का शिकार हुए, भगवंत मान और केजरीवाल पर हो मुकदमा: सिरसा

नई दिल्ली. पंजाबी गायक व कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की कथित तौर पर पंजाब के मनसा के जवाहरपुर गांव में रविवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई. उनके साथ कई अन्य साथी भी मौजूद थे, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. भाजपा नेता मंजिंदर सिंह सिरसा ने मूसेवाला की हत्या की निंदा करते हुए पंजाब सरकार को घेरा है. सिरसा ने कहा, “मूसेवाला एक प्रसिद्ध गायक रहे और उन्होंने पंजाब की शान बढ़ाई, अरविंद केजरीवाल और भगवत मान कि घटिया राजनीति के चलते आज वह 20 गोलियों के साथ शिकार हो गए और उनकी जान चली गई. एक पार्टी ने लोगों कि सुरक्षा हटाकर घटिया काम किया.”

उन्होंने आगे कहा, “पहले लोगों की सुरक्षा हटाई गई और फिर उनके नाम प्रकाशित किये गए. मैंने चेतावनी दी थी कि यह घातक हो सकता है. लोगों को पता था कि उनकी सुरक्षा हट गई है और आज उन पर हमला हो गया. पंजाब सीएम भगवत मान पर 302 की धारा लगनी चाहिए और अरविंद केजरीवाल पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए. ये ही उनकी मौत के लिए जिम्मेदार हैं.”

खबर के मुताबिक मूसेवाला को पिछले कई दिनों से गैंगस्टरों से धमकियां मिल रही थीं, लेकिन इसके बावजूद शनिवार को 424 लोगों की सुरक्षा वापस ले ली, जिनमें उनका नाम भी शामिल था. शुभदीप सिंह सिद्धू अपने प्रशंसकों के बीच सिद्धू मूसेवाला के नाम से लोकप्रिय थे. यह हमला उस समय हुआ जब मूसेवाला और उनके दो दोस्त पंजाब में अपने गांव मनसा जा रहे थे.

हमले के वक्त अपने गांव में थे

पुलिस उपाधीक्षक (मनसा) गोबिंदर सिंह ने बताया कि 27 वर्षीय मूसेवाला को कई गोलियां लगीं. हमले के समय वह जवाहरपुर गांव में अपनी जीप में थे. उन्होंने हाल में हुए विधानसभा चुनाव में मनसा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर विजय सिंगला से हार गए थे. पंजाब पुलिस ने शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला समेत 424 लोगों की सुरक्षा शनिवार को वापस ले ली थी. मूसेवाला विधानसभा चुनाव से पहले पिछले साल कांग्रेस में शामिल हुए थे.

Law and order situation in Punjab is totally out of control now. Yesterday @AAPPunjab Govt removed security of social celebrities & today famous #PunjabiSinger @INCPunjab leader #SidhuMoosewala shot at by unknowns at Mansa.@ANI @TimesNow @republic @thetribunechd pic.twitter.com/UAtGrjPqJ9

— Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) May 29, 2022