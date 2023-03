लंदन में तिरंगे के अपमान पर भड़के सिख, दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग के बाहर जमकर किया प्रदर्शन

नई दिल्ली. लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में लगे तिरंगे के खिलाफ खालिस्तान समर्थकों के अपमानजनक कृत्य के खिलाफ सोमवार को सिख समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने संबंधित अधिकारियों से इन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने और यूनाइटेड किंगडम में भारतीय दूतावास की उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की.

एक दिन पहले लंदन में हुए खालिस्तान समर्थकों के विरोध के खिलाफ अपनी नाराजगी दर्ज कराने के लिए सिख समुदाय के सैकड़ों लोग नई दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग के बाहर एकत्र हुए. ये लोग ‘भारत माता की जय’ और ‘वंदे मातरम’ के नारे लगा रहे थे.

इस विरोध प्रदर्शन में शामिल एक व्यक्ति ने कहा कि ब्रिटेन में जो हुआ वह गलत था. उन्होंने कहा, ‘भारत के झंडे की जगह खालिस्तानी झंडा फहराया गया, जो गलत है क्योंकि हम भारत के सिख हैं और हम भारत से प्यार करते हैं.’ वहीं एक अन्य प्रदर्शनकारी ने कहा, ‘हम खालिस्तान के खिलाफ हैं. मैं सिख समुदाय के सभी सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि भारतीय तिरंगे को खालिस्तानी झंडे से बदलने से पहले एक बार सोचें कि आप कैसे भारतीय हैं.’

Sikhs of India have given a loud and clear message to the world through their protest at British High Commission…

India is our homeland and Sikhs stand with the nation and Tiranga 🇮🇳@ANI @ZeeNews @PTI_News @republic pic.twitter.com/kt80QluRzV

— Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) March 20, 2023