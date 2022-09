सिक्किम: आफत भरी बारिश, कई जगहों पर लैंडस्लाइड, राज्य सरकार ने जारी की एडवायजरी

गंगटोक. सिक्किम में बारिश ने इन दिनों आफत मचा रखी है. भारी बारिश के कारण कई जगहों पर भूस्खलन (Landslide) हुआ है. इस कारण कई राजमार्ग अवरुद्ध हो गए हैं. अधिकारियों ने गुरुवार को इसकी जानकारी देते हुए लोगों से फिलहाल यात्रा नहीं करने का आग्रह किया है. पूर्वी सिक्किम में सिंगतम और रंगपो के बीच 20 मील क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भूस्खलन ने राष्ट्रीय राजमार्ग-20 को अवरुद्ध कर दिया है और गंगटोक से क्षेत्र का संपर्क टूट गया है.

न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार इस सप्ताह यह दूसरी बार है, जब सिक्किम की राजधानी को पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी से जोड़ने वाला मुख्य राजमार्ग 20 मील क्षेत्र में उसी स्थान पर भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हो गया. भूस्खलन के दोनों ओर वाहन फंस गए हैं और पकयोंग और पंडम का वैकल्पिक मार्ग भी कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हो गया है. पूर्वी सिक्किम जिले के अधिकारियों ने कहा कि 20 मील में फैले भूस्खलन को साफ करने में कुछ समय लग सकता है, क्योंकि भारी बारिश ने सफाई प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न की है, और ढीली चट्टानें लगातार सड़क पर गिर रही हैं.

