SIT करेगी लखीमपुर कांड की जांच, श्रीनगर में आतंकियों ने की 3 हत्याएं; पढ़ें 10 बड़ी खबरें

नई दिल्ली. लखीमपुर खीरी कांड की जांच अब विशेष जांच दल करेगा. यह ऐलान उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है. कहा जा रहा है कि 6 सदस्यीय टीम घटना की जांच करेगी. इसके अलावा न्यायिक जांच कमेटी का भी गठन किया जाएगा. जम्मू-कश्मीर में एक बार फिर आतंकवादी सक्रिय हो गए और मंगलवार को तीन लोगों को अपना शिकार बनाया. आतंकियों ने दो घंटों के भीतर तीन घटनाओं को अंजाम दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में ब्लैक फंगस को भी शामिल कर लिया है. सरकार ने योजना बीमारियों के इलाज की दरों में इजाफा किया है. देश-विदेश की 10 बड़ी खबरें जानते हैं-

1- लखीमपुर कांड के लिए SIT गठित, 48 घंटे में न्यायिक कमेटी भी शुरू करेगी जांच

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) ने लखीमपुर कांड (Lakhimpur Ruckus) के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का ऐलान किया है. जानकारी के अनुसार एसआईटी में 6 सदस्यों की टीम लखीमपुर कांड की पूरी जांच करेगी. इसके साथ ही खबर है कि लखीमपुर खीरी मामले में न्यायिक जांच कमेटी (Judicial Committee) का कल गठन होगा. 48 घंटे में न्यायिक कमेटी जांच शुरू करेगी. (पूरी खबर यहां पढ़ें)

2- श्रीनगर: दो घंटे में आतंकियों ने की तीन नागरिकों की हत्या, सर्च ऑपरेशन जारी

जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) में मंगलवार को दो घंटों के भीतर तीन आंतकी घटना (Terror Incident) में तीन लोगों की मौत होने से दहशत का माहौल है. पहली घटना श्रीनगर (Srinagar) के इकबाल पार्क के पास हुई जिसमें आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडित समुदाय के और बिंदरू मेडिकेट के मालिक माखन लाल बिंदरू पर गोलियां बरसाईं, जिससे उनकी मौत हो गई. वहीं एक अन्‍य घटना, श्रीनगर के बाहरी हिस्‍से हवल में मदीन साहिब के पास हुई, जिसमें आतंकवादियों ने एक स्‍ट्रीट हॉकर की गोली मारकर हत्‍या कर दी. तीसरी घटना उत्‍तरी कश्‍मीर के बांदीपोरा जिले के हाजिन इलाके में हुई जिसमें अज्ञात बंदूकधारियों ने मोहम्‍मद शफी नामक की गोली मारकर हत्‍या कर दी. (पूरी खबर यहां पढ़ें)

3- मोदी सरकार का बड़ा फैसला! अब आयुष्मान भारत के तहत होगा ब्लैक फंगस का इलाज, 400 बीमारियों के इलाज की दरें बढ़ाईं

केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के तहत 400 बीमारियों के इलाज की दरें बढ़ा दी हैं. साथ ही उसमें ब्लैक फंगस से जुड़ा नया मेडिकल पैकेज भी शामिल कर दिया है. सरकार के इस कदम से पैनल में शामिल अस्पतालों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्‍ध कराने में आसानी होगी. नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) ने स्वास्थ्य लाभ पैकेज में संशोधन के तहत इन पैकेज की दरें 20 से 400 फीसदी तक बढ़ाई हैं. बता दें कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी पर ही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने की जिम्मेदारी है. (पूरी खबर यहां पढ़ें)

4- अगले हफ्ते COVAXIN को मिल सकती है मंजूरी, WHO की बड़ी बैठक, होगा अंतिम निर्णय

भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन (COVAXIN) को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की मंजूरी अगले हफ्ते मिलने के आसार नजर आ रहे हैं. WHO के साथ स्वतंत्र एक्सपर्ट्स की एक बड़ी बैठक अगले सप्ताह होगी जिसमें वैक्सीन को इमरजेंसी यूज की मंजूरी देने पर आखिरी फैसला किया जाएगा. इस बैठक के दौरान वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स समेत हर पहलू पर चर्चा की जाएगी. (पूरी खबर यहां पढ़ें)

5- IPL 2021,MI vs RR: मुंबई को कूल्टर नाइल-इशान किशन ने दिलाई बड़ी जीत, प्लेऑफ की रेस में बरकरार

इंडियन प्रीमियर लीग 2021 में बड़ी मुश्किलों में फंसी पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस ने जबर्दस्त वापसी की है. मुंबई इंडियंस ने आईपीएल के 51वें मैच में राजस्थान रॉयल्स (MI vs RR) को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी. पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स 20 ओवर में महज 90 रन ही बना पाई और छोटा लक्ष्य हासिल करने में मुंबई की टीम को महज 8.2 ओवर ही लगे. (पूरी खबर यहां पढ़ें)

6- Lakhimpur Ruckus: चश्मदीद ने कहा- हवा में तलवारें लहरा भीड़ लगा रही थी खालिस्तान जिंदाबाद के नारे

लखीमपुर मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष मिश्रा पर मामला दर्ज होने के बाद अब घटना के चश्मदीद ने नया खुलासा किया है. चश्मदीद सुमित जायसवाल ने बताया कि जिस समय ये घटना हुई वो एक खतरनाक मंजर था, सही शब्दों में कहें तो वो मौत का मंजर था. हम डिप्टी सीएम का स्वागत करने जा रहे थे लेकिन अचानक लोगों ने हमला कर दिया. सुमित ने कहा कि यदि वे मेरे को पकड़ लेते तो मैं जिंदा आपके सामने नहीं होता, मेरी भी हत्या कर दी जाती. वहां पर लोग हाथों में तलवार और अन्य हथियार लहराते हुए खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे. (पूरी खबर यहां पढ़ें)

7- PICS: नोरा फतेही ने कभी बेची लॉटरी तो कभी बनीं वेट्रेस, एक्ट्रेस ने याद किए स्ट्रगल वाले दिन

नोरा फतेही (Nora Fatehi) इन दिनों अपने पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. दिलबर-दिलबर गर्ल आज बॉलीवुड (Bollywood) में अपना अलग मुकाम बना चुकी हैं. आज लाखों लोगों के दिलों में राज करने वाली इस एक्ट्रेस के बारे में कम ही लोग जानते हैं कि वह कभी वेट्रेस तो कभी लॉटरी बेचने का काम कर चुकी हैं. (पूरी खबर यहां पढ़ें)

8- हाई वोल्टेज से बल्ब, मोबाइल चार्जर, टीवी, फ्रीज, कूलर और पंखा फुंक जाए तो अब मिलेगा नया! बस यहां करें शिकायत

देश में करोड़ों ऐसे उपभोक्ता (Consumers) हैं, जिनकी शिकायत रहती है कि बिजली के हाई वोल्टेज (High Voltage of Electricity) के कारण उनका कीमती सामान अक्सर फुंक (Bunrt) जाता है. उपभोक्ताओं का कहना है कि बिजली विभाग भी उपभोक्ताओं की परेशानी दूर नहीं कर पाती है. बता दें कि उपभोक्ताओं के शिकायत के बाद भी बिजली विभाग न तो कोई कार्रवाई करती है और न ही मुआवजा देती है. ऐसे में सवाल यह है कि अगर हजारों रुपये के कीमती इलेक्ट्रॉनिक सामान बिजली विभाग की ही गलती से फुंक जाए तो उपभोक्ता क्या करे? क्या उपभोक्ता बिजली विभाग पर मुआवजा का दावा ठोक सकता है? (पूरी खबर यहां पढ़ें)

9- iPhone खरीदने का सबसे बढ़िया मौका, 15 हजार का सामान फ्री!

ऐप्पल (Apple) ने भारत में फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए अपने ग्राहकों के लिए एक खास ऑफर दिया है. जो लोग अब आईफोन खरीदने का प्लान बना चुके हैं उनके लिए ये ऑफर खास रहने वाला है. कंपनी की तरफ से कहा गया है कि iPhone 12 या iPhone 12 Mini की खरीद पर एयरपॉड्स (Airpods) फ्री में मिलेंगे. ये ऑफर 7 अक्टूबर से लेकर 4 नवम्बर तक चलेगा. ये ऑफर बीच में भी खत्म हो सकता है यदि कंपनी के पास स्टॉक खत्म हो जाए. (पूरी खबर यहां पढ़ें)

10- तालिबान ने मस्जिद में धमाके का लिया बदला, ISISK के कई आतंकियों को किया ढेर

अफगानिस्तान (Afghanistan Crisis) की राजधानी काबुल (Kabul) में एक मस्जिद के बाहर घातक धमाके के बाद तालिबान (Taliban) ने आईएस (ISIS-K Hideout) के ठिकाने पर हमला बोला है. मस्जिद के बाहर तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद की मां की मौत के बाद शोक जताने मस्जिद में जमा हुए लोगों को निशाना बनाकर धमाका किया गया था. धमाके के करीब 10 घंटे बाद ही तालिबान ने इस हमले का दावा कर कई आतंकियों को ढेर करने की बात कही. (पूरी खबर यहां पढ़ें)