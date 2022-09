केरल. देशभर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के ख‍िलाफ प्रवर्तन न‍िदेशालय (ED) और एनआईए (National Investigation Agency) की लगातार कार्रवाई चल रही है. इसके बाद केरल को लेकर भाजपा के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) के द‍िए उस बयान पर सीपीआई (एम) ने कड़ी आपत्‍त‍ि जताई है ज‍िसमें राज्‍य को आतंकवाद का केंद्र बताया गया है.

सीपीआई (एम) के सेंट्रल कमेटी ऑफ‍िस के मुरलीधरन की ओर से इस बाबत एक ड‍िटेल स्‍टेटमेंट भी जारी क‍िया गया है. इसको लेकर सीपीआई (एम) के वर‍िष्‍ठ नेता सीताराम येचुरी (Sitaram Yechury) की ओर से कई अलग-अलग ट्वीट क‍िए गए हैं.

सीपीआई (एम) के वर‍िष्‍ठ नेता सीताराम येचुरी ने कहा क‍ि भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा केरल को आतंकवाद का केंद्र बनता जा रहा है, बता रहे हैं. लेक‍िन यह पूरी तरह से झूठे आरोप हैं. उन्‍होंने कहा क‍ि इस तथ्य को छुपाया नहीं जा सकता क‍ि केरल में राजनीतिक हिंसा आरएसएस और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) द्वारा की गई हत्याओं और जवाबी हत्याओं के कारण हो रही हैं.

BJP President, J. P. Nadda, has said Kerala is becoming a hotspot of terrorism. This false accusation cannot cover up the fact that political violence in Kerala is being perpetuated by killings and retaliatory killings indulged in by the RSS and Popular Front of India (PFI) (1/n)

