सिकंदराबाद के होटल में इलेक्ट्रिक स्कूटर चार्जिंग यूनिट में लगी आग, 6 लोगों की मौत

सिकंदराबादः तेलंगाना के सिकंदराबाद शहर में मंगलवार तड़के एक होटल में आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई. ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक स्कूटर रिचार्जिंग यूनिट में यह आग लगी. धुएं से पहली और दूसरी मंजिल पर रह रहे लोगों का दम घुटने लगा. हैदराबाद कमिश्नर सीवी आनंद ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि लोगों ने जान बचाने के लिए इमारत से छलांग लगा दी. स्थानीय लोगों ने उन्हें बचा लिया. कुछ लोगों को अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है. दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया. बताया जा रहा है कि रूबी होटल की बिल्डिंग के बेसमेंट में इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक शोरूम है.

इस शोरूम की चार्जिंग यूनिट में शाॅर्टसर्किट होने की वजह से आग लगी और पूरी बिल्डिंग में धुंआ फैल गया. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है. डीसीपी ने आशंका जताई है कि इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है. होटल में करीब 20-25 लोग ठहरे हुए थे. मृतकों में एक महिला भी शामिल है. आग और धुंआ देखकर लोग भयभीत हो गए और उन्होंने खिड़कियों से नीचे कूदना शुरू कर दिया, जिसमें करीब 10 लोगों के घयल होने की खबर है. स्थानीय लोगों ने कई लोगों को होटल से सुरक्षित बाहर निकलने में मदद की.

Telangana | Six dead after a fire broke out at a hotel in Secunderabad. Fire broke out in electric scooter recharging unit on ground floor, smoke from which overpowered the people staying on 1st & 2nd floors: Hyderabad Commissioner CV Anand pic.twitter.com/35Hbn3GgwW

