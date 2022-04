उत्तर प्रदेश में भी तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट, जानिए किसकी-क्या तैयारी?

ममता त्रिपाठी

लखनऊ. देश के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में भी तीसरे-मोर्च (Third Front in UP Politics) की सुगबुगाहट सुनाई दे रही है. बताया जाता है कि मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (SP) और मायावती की बहुजन समाज पार्टी (BSP) को छोड़कर सारे दल एक साथ आकर यह मोर्चा बनाने में लगे हैं. अगले महीने इन सभी दलों के प्रमुखों की लखनऊ में बैठक भी हो सकती है.

दरअसल, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election-2022) में मिली करारी हार के बाद छोटे दल और नेता अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं. इनमें ओमप्रकाश राजभर, असद-उद्दीन ओवैसी, शिवपाल सिंह यादव, जयंत चौधरी, चंद्रशेखर रावण, पल्लवी पटेल (अपना दल कमेरावादी), आदि प्रमुख हैं. इन नेताओं का मानना है कि सपा की कमान संभाल रहे अखिलेश अभी राजनीतिक रूप से परिपकव नहीं हुए हैं. उनके अहंकार और गलत फैसलों की वजह से ही चुनाव में सपा की अगुवाई वाले गठबंधन को हार मिली. नहीं तो, भारतीय जनता पार्टी (BJP) को सत्ता से बाहर किया जा सकता था. लिहाजा, अब अपने स्तर पर मिलकर नई शुरुआत की जा सकती है.

जानकार बताते हैं कि इन सभी नेताओं की बीते कुछ दिनों से मेल-मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा है. जैसे- शिवपाल के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर जेल में सपा नेता आजम खान से मिले हैं. ऐसे ही राष्ट्रीय लोकदल (RLD) के जयंत चौधरी ने दलित नेता- चंद्रशेखर रावण से मेल-जोल बढ़ाया है. इसी तरह अन्य छोटे दलों के नेताओं की मेल-मुलाकातें भी बढ़ी हैं.

इस बाबत लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर रविकांत कहते हैं, ‘ये मुलाकातें संकेत हैं इस बात का कि भविष्य में उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ नए गठजोड़, समीकरण उभर सकते हैं.” हालांकि वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल की मानें तो, ‘उत्तर प्रदेश में इस वक्त तीसरे-मोर्चे की संभावना मुश्किल लग रही है. मगर राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं. ऐसे में, सबसे बड़ा सवाल है कि अगर तीसरा-मोर्चा सामने आया भी तो उसके घटक दल मुख्य पार्टी के रूप में किसकी सरपरस्ती कबूल करेंगे? क्योंकि कांग्रेस के पास राज्य में संगठन नहीं है. जबकि, सपा की अगुवाई करते हुए अखिलेश खुद को गंभीर राजनेता के रूप में स्थापित नहीं कर पा रहे हैं.’

