दिल्ली हवाई अड्डे पर अब भीड़ से राहत, टर्मिनल-3 पर हुआ बड़ा अपडेट, जानें वेटिंग से जुड़ी नई जानकारी

नई दिल्ली: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 के सभी प्रवेश द्वारों पर बुधवार सुबह यात्रियों की सुगम आवाजाही देखी गई है. अब औसत प्रतीक्षा समय 5 मिनट से कम का था. मंगलवार को इंडिगो और एयर इंडिया दोनों ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर यात्रियों को फ्लाइट के लिए साढ़े 3 घंटे पहले आने को कहा. दोनों एयरलाइंस ने यात्रियों से सहज सुरक्षा जांच के लिए केवल एक केबिन सामान के साथ आने का आग्रह किया.

एयरलाइंस ने कहा कि दिल्ली हवाई अड्डे पर सामान्य से अधिक यात्री आ रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप बोर्डिंग और चेक-इन में अधिक समय लग रहा है. यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी उड़ान के समय से कम से कम 3.5 घंटे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय के लिए 4 घंटे पहले पहुंचें और सुरक्षा जांच के लिए केवल 1 केबिन ही सामान ले जाएं. दिल्ली एयरपोर्ट ने बताया कि बेहतर एक्सपीरियंस के लिए डिजी यात्रा (Digi Yatra) का इस्तेमाल कर सकते हैं. वहीं T3 के किसी भी गेट पर 5 मिनट से ज्यादा वेटिंग नहीं है.

Terminal 3 Update at 05:30 hours

Smooth passengers movement observed at all terminal entry gates with an average waiting time of 0-5 minutes.

Smart Travel Tip: For a Significantly faster experience at every touch point, we recommend domestic passengers to use #DigiYatra

