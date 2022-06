स्मृति ईरानी ने दिल्ली के सीएम से पूछा 11वां सवाल, ट्वीट कर बोलीं- ‘AAP की झूठ की कहानी जारी है’

नई दिल्ली. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रविवार रात को दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर फिर से आम आदमी पार्टी (आप) पर हमला बोला. उन्होंने ट्वीट कर कहा. ‘कृपया AAP और झूठ ना बोलें.’ इससे पहले वाले एक ट्वीट में उन्होंने कहा, ‘आप की झूठ की कहानी जारी है.’ आप पार्टी ने ट्विटर पर पार्टी के नेता संजय सिंह की एक क्लिप शेयर करते हुए लिखा कि ईडी ने हाईकोर्ट में कहा है कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई एफआईआर और शिकायत नहीं है, लिहाजा स्मृति ईरानी, सत्येंद्र जैन और उनके परिवार से कान पकड़ कर माफी मांगे.

आप पार्टी के इस ट्वीट पर पलटवार करते हुए स्मृति ईरानी ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए. उन्होंने कहा, ‘21 अगस्त 2019 को दिल्ली हाईकोर्ट में पुष्टि हुई थी कि सत्येंद्र जैन ने अपनी 4 शेल कंपनियों की मदद से हवाला ऑफरेटरों के जरिए 16.39 करोड़ रुपये की हेराफेरी की थी. डीए केस में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट से पहले जैन की तरफ से मासूमियत का यह नया दावा काल्पनिक है. कृपया AAP और झूठ ना बोलें.’

Delhi HC order dated 21.8.19 confirmed that Satyendra Jain laundered ₹16.39 Cr through hawala operators with the help of his 4 shell companies.

This new claim of Mr. Jain’s innocence is as fictitious as earlier claim of CBI closure report in DA case.

कृपया AAP और झूठ ना बोलें https://t.co/nkD4WO8uUg

