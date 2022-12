'महिला नेताओं का अपमान कर क्या खुश हो जाएगा गांधी परिवार?' स्मृति ईरानी ने कांग्रेस से पूछा सवाल

नई दिल्ली. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा, ‘भारतीय सेना के ऊपर अभद्र टिप्पणी करना, सेना के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करना, महिला जनप्रतिनिधि, जो उनके अध्यक्ष को हरा चुकी हो, उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना, स्वतंत्रता संग्राम में शामिल साधारण हिन्दुस्तानियों को गलत शब्द कहना, ऐसा क्यों है कि कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि इस तरह के छोटे शब्दों का इस्तेमाल कर के गांधी खानदान खुश हो जाएगा. वो कौन सा कल्चर है जिसे गांधी खानदान ने कांग्रेस में सर्टिफाइड किया है.’

स्मृति ईरानी ने कहा,’कई गलत टिप्पणी गांधी खानदार की मौजूदगी में दी गई. तो ऐसा क्या है जो गांधी खानदान इस तरह के अभद्र व्यवहार को प्रोत्साहित करता है. सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या आप तभी तरक्की कर सकेंगे जब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे. अगर कांग्रेस में ऐसा ही है तो यह गांधी खानदान का असली चेहरा है.’ उन्होंने कहा कि किसी महिला को लेकर अभद्र टिपण्णी करना हमारे संस्कारों में नहीं है. कांग्रेस के राजनीतिक संस्कार का ये दर्पण हो सकता है, लेकिन काशी का ऐसा संस्कार नहीं है.

अजय राय के बयान पर स्मृति ईरानी ने किया पलटवार

बता दें कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता अजय राय ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की नेता स्मृति ईरानी पर तंज कसते हुए कहा था कि वह सिर्फ ‘लटके-झटके’ दिखाने के लिए अमेठी आती हैं. अब उनके इस बयान पर स्मृति ईरानी ने पलटवार किया है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि ‘सुना है राहुल गांधी आपने अपने किसी प्रांतीय नेता से अभद्र तरीके से 2024 में अमेठी से लड़ने की घोषणा करवाई है. तो क्या आपका अमेठी से लड़ना पक्का समझूं? दूसरी सीट पर तो नहीं भागेंगे? डरेंगे तो नहीं?’

#WATCH | Why do Congress leaders feel Gandhi family will be happy if they insult Indian Army, those fought for freedom, women leaders?… Many such remarks were made in Gandhi family’s presence. If Gandhi family like such language why will leaders apologise: Smriti Irani pic.twitter.com/Ew45Dxjq4S

— ANI (@ANI) December 20, 2022