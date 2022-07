सोनिया, राहुल गांधी के खिलाफ मेरे रुख के चलते मेरी बेटी पर निशाना, कांग्रेस को कोर्ट में देना होगा जवाब: स्मृति ईरानी

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के इस आरोप को दुर्भावनापूर्ण बताते हुए शनिवार को खारिज कर दिया कि उनकी बेटी गोवा में एक अवैध बार चलाती है. ईरानी ने दावा किया कि नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी की ‘‘5,000 करोड़ रुपये की लूट’’ पर उसकी मां के मुखर रुख के कारण एक कॉलेज छात्रा (केंद्रीय मंत्री की बेटी) को निशाना बनाया गया है.

ईरानी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस ने उनकी बेटी के चरित्र पर प्रहार किया और उसे ‘‘क्षत विक्षत‘‘ किया. उन्होंने विपक्षी दल कांग्रेस को किसी भी गलत काम का सबूत दिखाने की चुनौती दी.

#WATCH | Union Minister Smriti Irani denies the allegations of her 18 year old daughter running an illegal bar in Goa pic.twitter.com/iIxag5e4fQ

— ANI (@ANI) July 23, 2022