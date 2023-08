नई दिल्ली. न्यूज18 राइजिंग इंडिया-शी शक्ति (News18 Rising India She Shakti ) के मंच पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मेरी कहानी कोई रेयर नहीं है. मुझे लगता है मेरी कहानी को कहा गया है. मगर बहुत सी महिलाएं हैं, जिनकी कहानी को नहीं कहा गया. दिल्ली के होटल ताज पैलेस में समाज के अलग-अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान करने वालीं महिलाओं को सम्मानित करने के लिए न्यूज18 इंडिया का मंच सजाया गया है.

कॉन्क्लेव के ‘नेतृत्व शक्ति’ सेशन में स्मृति ईरानी ने कहा कि मेरा संघर्ष, मेरी चुनौती और मेरी सफलता केवल मेरी अकेली नहीं है. यहां इस हॉल में बहुत सी महिलाएं हैं, जो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कई परिस्थितियों का सामना की होंगी. हममें और उनमें केवल यही अंतर है कि मैं कैमरे के सामने हूं और वो कैमरे के पीछे. मैं अपनी सफलता को लेकर काफी वोकल हूं. मैं काफी महत्वकांक्षी हूं और मैंने अपनी शर्तों पर अचीव किया है.

#News18RisingIndia | We are at a time in our Country’s history when we can catapult to new achievements in new areas for a greater good. Cannot afford to lose this opportunity: Union minister @smritiirani#SheShakti pic.twitter.com/KOI5Zo9CvM

— News18 (@CNNnews18) August 11, 2023