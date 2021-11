नई दिल्‍ली. केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) ने सोमवार को अपने ट्विटर अकांउट पर एक खास वीडियो शेयर किया है. वोकल फॉर लोकल का आह्वान करते इस वीडियो में कई स्‍वावलंबी महिलाओं को काम करते दिखाया गया है. स्‍मृति ईरानी ने इसके साथ ही लोगों से अपील की है कि आप इस दिवाली करें नारी से खरीदारी.

केंद्रीय मंत्री ने लोगों से सोशल मीडिया पर किसी भी महिला विक्रेता या उद्यमियों के विवरण साझा करने का आह्वान किया, जो अपने लिए अधिक अवसर पैदा करने के लिए ‘नारी से खरीदारी’ मुहिम का उपयोग करके अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहती हैं. स्‍मृति ईरानी ने कहा है कि मेरा विशेष आग्रह है कि आप इस दिवाली करें नारी से खरीदारी.

उन्होंने कहा कि इससे कई महिलाओं को अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करने में मदद मिल सकती है और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण का समर्थन कर सकते हैं.

‘Women-led Development’ and ‘Vocal4Local’ – these two clarion calls given by PM @narendramodi Ji have today become a mission for every Indian. Let’s support both these missions by doing #NariSeKharidari this Deepavali and support our local women vendors / entrepreneurs. pic.twitter.com/Hf17uux3Aw

— Smriti Z Irani (@smritiirani) November 1, 2021