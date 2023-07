नई दिल्‍ली. उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने राज्य में बुलडोजर एक्शन को लेकर बड़ी बात कही है. समाजार एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में सीएम योगी ने कहा, ‘क्या मुझे उन लोगों की आरती करनी चाहिए जिन्होंने अवैध रूप से सरकारी संपत्ति हड़प ली है? यूपी की जनता अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई चाहती है.’

सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके साथ ही कहा, ‘पहले की सरकारों में अपराधियों और माफियाओं के हौसले बुलंद थे और वे सरकारी जमीन और संपत्ति पर कब्‍जा कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा करने वालों पर कार्रवाई होती है. पहले सत्‍ता में बैठे लोगों की हिम्‍मत नहीं थी कि माफिया को रोक सकें. पहले सत्‍ता प्रायोजित माफिया अपनी मर्जी से काम करते थे. यदि कोई निर्माण होना है तो वे अपनी सुविधा बताते थे; माफिया कहता था कि हमारी सुविधा इस तरह से काम करने की है और हम इसी तरह से काम करेंगे. वे कहीं मिट्टी और कहीं गिट्टी गिरा कर आधा-अधूरा काम करके पूरा पैसा निकाल लेते थे.’

#WATCH | “…Should I do ‘aarti’ of those who have illegally grabbed government property? The people of UP want action against criminals and mafia…,” says UP CM Yogi Adityanath on bulldozer action against criminals & mafia in the state. pic.twitter.com/6OpA8WvDsS

— ANI (@ANI) July 31, 2023