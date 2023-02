राजधानी एक्सप्रेस का खाना खाकर खुश हो गया ये विदेशी प्रोफेसर, तारीफ में किया ट्वीट हुआ वायरल

Viral News: सिडनी विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर प्रसिद्ध समाजशास्त्री सल्वाटोर बबोन्स ने राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में परोसे गए भोजन से बहुत प्रभावित हुए हैं. बबोन्स ने ट्विटर पर अपने भोजन की एक तस्वीर साझा की और अपने पोस्ट में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी टैग किया. उन्होंने अपने ट्विटर अकॉउंट पर अपने भोजन की एक तस्वीर साझा की जो उन्हें राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में दी गई थी.

बबोन्स द्वारा शेयर की गयी भोजन की तस्वीर में चावल, दाल, रोटी, चिकन करी और दही शामिल थे. उन्होंने नरेंद्र कुमार नाम के शेफ के साथ एक फोटो भी पोस्ट की. स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने के बाद उन्होंने अपने खाली थाली का भी फोटो शेयर किया है. उन्होंने अपने ट्वीट आगे बताया कि खाने के बाद मुझे आइसक्रीम भी मिला. इसके अलावा, उन्होंने अश्विनी वैष्णव से शेफ नरेंद्र कुमार को “रेलवे के लिए अंतरराष्ट्रीय ब्रांड एंबेसडर” बनाने का अनुरोध किया.

This is 2nd Class food on India’s national railways? It tastes First Class to me! I’m very impressed, Minister @AshwiniVaishnaw. You should make Mr. Narendra Kumar your international brand ambassador. Five stars for the kitchen in the Rajdhani Express. — UPDATE: free ice cream! pic.twitter.com/9TwbnjXG7c

— Salvatore Babones (@sbabones) February 13, 2023